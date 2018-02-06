Венгрия потребовала ввести миссию ОБСЕ на запад Украины

Будапешт заявил о необходимости направить миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины после нападения на штаб-квартиру «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Венгрии.

«Мы рассчитываем, что украинские власти как можно быстрее найдут нападавших и узнают их мотивы. Рассчитываем также, что украинские власти гарантируют безопасность закарпатских венгров», — сказано в заявлении.

Материалы по теме Бюджетный сепаратизм Как Киев и Закарпатье спорят из-за денег

В тексте отмечается, что нападение на штаб-квартиру подтверждает правильность инициативы Будапешта ввести наблюдателей ОБСЕ не только в восточную часть Украины, но и в западную.

Поджог здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде произошел утром в воскресенье, 4 февраля. Тогда неизвестные бросили в окно коктейль Молотова, но пожара удалось избежать. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко указал в своем Twitter, что «непосредственное отношение» к нападению имеет Россия.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин, проведя встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, порадовался исходу венгров из Закарпатья. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — указал дипломат.

По данным переписи населения Украины за 2001 год в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!