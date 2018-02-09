Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией проведения заседаний комиссии Украина — НАТО. Об этом «Украинским новостям» рассказал посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров. И Венгрия взяла это на вооружение и заявила официально, что она будет блокировать все мероприятия, которые проводятся уровнем выше, чем уровень послов, то есть мой уровень. В этот раз жертвой стало заседание на уровне министров обороны, что, по нашему мнению, является абсолютно неприемлемым, учитывая, что в последний раз министры в таком формате встречались с нашим министром в 2016 году», — сообщил он.

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По его словам, действиями Будапешта оказались недовольны несколько членов НАТО. «Мне известно, что 11 послов стран-членов НАТО направили письмо в адрес своего венгерского коллеги, в котором говорилось, что НАТО не является "сценой для разыгрывания такой драмы". Для этого существует Венецианская комиссия — и мы использовали этот механизм — предоставившая свои рекомендации, которые Украина обязалась выполнить. Мы верили, что венгерская сторона понимает, что это единственный авторитетный орган, к мнению которого прислушиваются», — сказал Пристайко.

6 февраля Будапешт заявил о необходимости направить миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины после нападения на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, поджог которого произошел двумя днями ранее. Неизвестные бросили в окно коктейль Молотова, но пожара удалось избежать. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко указал в своем Twitter, что «непосредственное отношение» к нападению имеет Россия.

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