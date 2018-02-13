Венгрия пообещала продолжить давление на Украину

Венгрия будет и дальше оказывать давление на Украину в связи с принятым в этой стране законом об украинизации образования. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, опубликованном на сайте МИД страны.

Сийярто указал, что Будапешт продолжит использовать право вето страны в НАТО, поскольку это «единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами».

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Если Украина захочет снятия вето, то Киеву необходимо приостановить действие языкового закона, говорится в заявлении. «В рамках соглашения с НАТО Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Киев серьезно настроен на установление более тесных связей с НАТО и Европейским союзом, то ему следует оправдать их ожидания», — отметил глава венгерского МИД.

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко 9 февраля сообщил, что Будапешт заблокировал проведение заседаний комиссии Украина — НАТО. Он также добавил, что президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией этих встреч.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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