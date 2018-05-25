Венгрия потребовала от НАТО прекратить поддержку Украины

Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с инициативой пересмотра программ поддержки альянсом Украины. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает «Европейская правда».

В обращении Будапешта говорится, что «украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление». Получение документа под названием «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины» представителями альянса «Европейской правде» подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. «Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось», — отмечает «Европейская правда».

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Письмо начинается со слов «Несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи, (...) правительство Украины не демонстрирует ни политической воли, ни способности реализовать содержательную программу реформ». В конце обращения венгерское правительство обращается к партнерам по НАТО: «Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе альянса, НАТО следует адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам».

Также в документе отмечается, что «государство, которое уже неустойчиво, становится все более уязвимым к внешнему и внутреннему воздействию. «Дошло до того, что Украина уже становится вызовом для безопасности своих соседей, включая Венгрию», — считают в Будапеште.

При этом Венгрия готова отказаться от этой позиции, если Киев пересмотрит положение принятого в 2017 году закона «Об образовании», фактически устанавливающего запрет на преподавание в школах на всех языках, кроме украинского. Именно этот шаг со стороны Киева повлек за собой бурную реакцию Будапешта.

Беседовавший с «Европейской правдой» представитель НАТО сказал, что альянс не планирует пересматривать свою политику в отношении Украины.

24 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил языковой спор Будапешта с Киевом с помощником государственного секретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом. Он заявил, что в Будапеште хотели бы, «чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в мире и правовой безопасности, а Украина прекратила нарушать свои международные и двусторонние обязательства».

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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