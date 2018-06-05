Австрия понадеялась на дружбу с Россией и решила поддержать санкции

Австрийский канцлер Себастьян Курц выразил желание наладить активный диалог с Москвой, благодаря которому отношения между Евросоюзом и Россией улучшатся. Об этом он заявил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Курц подчеркнул, что, несмотря на это, Австрия поддержит антироссийские ограничительные меры. «С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций», — подчеркнул глава австрийского правительства. Он уточнил, что ждет прогресса по украинской проблеме, в частности ситуации на юго-востоке страны.

При этом канцлер выразил надежду, что Россия как «сверхдержава» внесет вклад в установление мира в Сирии и Украине. «На России большая ответственность. Мы надеемся, что Москва внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира», — цитирует его РИА Новости.

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Российский лидер прибыл в Вену для переговоров во вторник, 5 июня.

В конце мая Курц высказал мнение, что США становятся все более ненадежными партнерами для Европы.

Ранее он также выступал за снятие с России ограничительных мер. Будучи министром иностранных дел, в 2016 году он заявлял, что для Евросоюза пришло время найти точки соприкосновения с Россией, и призывал ЕС двигаться в направлении поэтапного снятия санкций.

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