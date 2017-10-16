В Австрии ожидают появления самого молодого канцлера в истории страны

Австрийская народная партия (АНП), лидером которой является глава МИД страны 31-летний Себастьян Курц, побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте МВД Австрии.

Согласно предварительным данным, АНП набирает 31,4 процента голосов. За ней следует ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), получившая 27,4 процентов. Третье место у социал-демократов, которые сумели заручиться поддержкой 26,7 процентов избирателей.

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Курц уже объявил о победе своей партии, а также сообщил, что получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Я могу обещать, что приложу все силы ради изменений в нашей стране», — цитирует Курца «Интерфакс». Он отметил, что многие люди возложили большие надежды на его движение, и пришло время установить новый политический стиль.

Наблюдатели отмечают, что при нынешнем раскладе канцлером Австрии будет Курц, который станет самым молодым в истории страны главой правительства. Однако для большинства в парламенте ему необходимо будет сформировать альянс с партией, занявшей второе или третье место.

Выборы в австрийский парламент прошли в воскресенье, 15 октября. В них приняло участие 6,4 миллиона избирателей. Окончательные итоги голосования будут объявлены 19 октября.