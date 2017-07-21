Мэр Лампедузы сравнил главу МИД Австрии с неонацистом

Мэр итальянского города Лампедуза Сальваторе Мартелло сравнил министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца с неонацистом. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает heute.at.

За день до этого во время встречи со своим итальянским коллегой глава австрийского МИД заявил, что нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море, не следует доставлять на материковую часть Италии, откуда они потом могут отправиться в другие европейские страны.

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Курц высказал мнение, что этих беженцев нужно оставлять на острове Лампедуза.

«Такие заявления я мог ожидать только от неонацистских скинхедов, а не от представителя европейской страны», — отметил Мартелло, добавив, что австрийский министр понятия не имеет о том, как живут жители острова, на который постоянно прибывают все новые мигранты.

Министр иностранных дел Италии назвал заявления Курца предвыборной риторикой. Мартелло потребовал от итальянского правительства жестко отреагировать на позицию Вены, передает РИА Новости.

В 2000-е годы Лампедуза превратилась в своего рода перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из африканских стран, которые регулярно пребывают на остров в переполненных лодках. Многие во время плавания погибают.

Парламентские выборы в Австрии пройдут 15 октября.

