В Средиземном море затонула лодка со 150 мигрантами на борту

В Средиземном море затонула лодка, на борту которой находились около 150 мигрантов. Все они считаются пропавшими без вести, сообщает BFMTV.

О происшествии стало известно со слов молодого человека из Гамбии, которого в открытом море подобрали испанские военные моряки. Его доставили на итальянский остров Лампедуза.

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По словам мжчины, лодка вышла в плавание из ливийского города Сабрата. На ее борту находилось выходцы из Нигерии, Гамбии и Мали. Среди них были дети и беременные женщины.

Через несколько часов после отплытия, судно дало течь и начало набирать воду, после чего затонуло. Гамбиец рассказал также, что ему удалось удержаться на поверхности воды, зацепившись за пустую емкость из-под бензина.

По данным Международной организации по миграции, с начала этого года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести 590 человек. Как следует из официальных данных итальянских властей, за тот же период в страну прибыло более 23 тысяч нелегальных мигрантов.