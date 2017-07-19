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Внешнеполитический Курц Австрии

Самый молодой в мире министр иностранных дел метит в кресло канцлера

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Себастьян Курц
Себастьян Курц
Фото: Ronald Zak / AP

До австрийских парламентских выборов остается чуть меньше трех месяцев. Западные СМИ прочат победу министру иностранных дел страны — 30-летнему Себастьяну Курцу. За несколько лет он сделал головокружительную карьеру — это самый молодой глава внешнеполитического ведомства в мировой истории. «Лента.ру» — о секретах успеха Себастьяна Курца.

«В историю Австрии 30-летний Себастьян Курц может войти либо как самый молодой канцлер, своего рода австрийская версия Макрона, либо же как политик, уступивший правопопулистам. В рядах консервативной партии молодого голубоглазого министра иностранных дел страны с напомаженными волосами считают едва ли не мессией, который приведет партию к победе», — пишет немецкий журнал Spiegel.

Несколько лет назад австрийские СМИ в штыке восприняли назначение юного политика на пост главы МИД. Однако впоследствии признали, что ему не зря доверили представлять Австрию на международной арене.

Политик с молочными зубами

Политикой Курц увлекся еще подростком, вступив в молодежную организацию консервативной Австрийской народной партии. В 2009-м он уже руководил венским отделением этой организации, затем возглавил ее на федеральном уровне, прошел в ландтаг Вены и стал членом городского совета австрийской столицы.

Стремительному взлету Курца по карьерной лестнице способствовало его умение привлекать молодой электорат, общаясь с ним на одном языке. Многие впервые обратили на Курца внимание во время кампании 2010 года, предшествовавшей выборам в лантаг. Черный — официальный цвет партии консерваторов, и Курц выбрал себе такой слоган: Schwarz macht geil», что можно перевести и как «Черный — это клево», и как «Черный делает тебя сексуально привлекательным». Истинность этого тезиса Курц продемонстрировал максимально наглядно. Он арендовал черный Hummer, вывел на его багажнике надпись «Клевомобиль» и колесил по городу в компании двух одетых во все черное красоток, раздавая всем желающим презервативы черного цвета.

СМИ соревновались в язвительности, описывая эту рекламную акцию, однако избирателям, судя по тому, что на выборах Курц победил, она понравилась. Тем не менее больше делать ставку на эпатаж и скандальность политик не решился, сменив имидж на более респектабельный.

На посту статс-секретаря по вопросам интеграции он провозгласил лозунг «интеграция по заслугам». По мнению Курца, отношение к иностранцам должно определяться пользой, которую они приносят австрийскому обществу. Он сумел выбить из бюджета дополнительные миллионы евро на курсы немецкого для переселенцев, а также добился реформирования законодательства по вопросу предоставления гражданства. Мигрантам, которые свободно владеют немецким, теперь выдают паспорта в течение шести лет, а не десяти, как было раньше.

Курц подчеркивал, что о проблемах интеграции знает не понаслышке: половину его класса в школе составляли мигранты, а в 90-е годы его семья на некоторое время приютила у себя беженцев из Боснии.

Самый юный министр

Заняв пост главы внешнеполитического ведомства в 27 лет, он стал самым молодым министром иностранных дел в истории не только Австрии, но и всего мира. Это назначение вызвало немало пересудов. Многие удивлялись, как человек, бросивший институт, смог всего за несколько лет сделать такую карьеру. Мало кто верил, что молодой министр сможет достойно представлять Австрию на международной арене и маститые дипломаты воспримут его всерьез.

На самом деле у Курца был внешнеполитический опыт. На протяжении нескольких лет он в качестве статс-секретаря входил в команду бывшего министра иностранных дел Михаэля Шпинделеггера. На посту главы МИД Курц быстро добился превращения Вены в площадку для важных международных встреч. В австрийской столице проходили бесчисленные раунды переговоров по иранской ядерной программе и сирийскому урегулированию.

Возможность продемонстрировать дипломатический талант Курцу представилась и в разгар миграционного кризиса — ему удалось убедить руководство балканских стран ввести жесткие меры на границе и полностью перекрыть там поток беженцев.

Курц не боится критиковать более опытных коллег. Так, он не раз осуждал Ангелу Меркель за неверную, по его мнению, миграционную политику. «Предложение канцлера принимать мигрантов из Италии и Греции, чтобы снизить нагрузку на эти страны, приведет лишь к обратному эффекту: в эти государства устремится еще больше беженцев», — заявил он.

Не раз он высказывался и против санкционной войны с Россией. Курц полагает, что ограничительные меры надо постепенно снимать. «После каждой позитивной подвижки в зоне украинского конфликта мы должны ослаблять санкции», — считает он.

Политик по-прежнему уделяет большое внимание вопросам интеграции, активно критикуя то, что мешает этому процессу. Так, он выступал за полный запрет на ношение никаба и паранджи в общественных местах, а также раздачу Корана на улицах австрийских городов. В июне министр призвал закрыть мусульманские детские сады. «Такие учебные заведения нам не нужны. Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке», — уверен министр.

Довольно жесткую позицию Курц занимает и в отношении турецких властей. Он постоянно критикует Анкару за нарушение прав человека, заявляя, что двери в Евросоюз для Турции закрыты. Не раз запрещал турецким политикам выступать в Австрии перед диаспорой. 18 июля он прокомментировал недавнее высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призывавшего «отрывать головы предателям», виновным в попытке госпереворота. «Хуже самого высказывания турецкого лидера только события, происходящие каждый день в Турции, включая бесконечные аресты, запугивание оппозиции и журналистов», — заметил австрийский министр.

«Австрийский Макрон»

В мае Курц продемонстрировал возросшие политические амбиции, заинтересовавшись креслом канцлера, когда с треском развалилась большая коалиция социал-демократов и консерваторов, не дотянув до очередных парламентских выборов около года. Теперь они состоятся 15 октября.

Кризис назревал давно. Канцлер от социал-демократов Кристиан Керн обвинял консерваторов в нежелании сотрудничать. Те, в свою очередь, критиковали социально-экономические реформы, предложенные Социально-демократической партией. На фоне этого стремительно падал авторитет обеих партий, что продемонстрировали прошлогодние выборы президента. Тогда впервые в послевоенной истории Австрии консерваторы и социал-демократы выбыли из борьбы уже в первом туре.

В результате председатель консерваторов Райнхольд Миттерленер, не раз становившийся объектом резкой критики, ушел в отставку. Его место занял Курц. Политика, который, как считается, может вдохнуть новую жизнь в партию, поддержали 98,7 процента делегатов. Он уже начал процесс переформатирования, навязав руководству партии свои семь условий. Речь идет о предоставлении ему почти неограниченных полномочий. В частности, он получил право формировать избирательный список и будущую правительственную команду.

Партия пойдет на выборы в качестве движения «Список Курца — обновленная Народная партия». К движению смогут присоединяться другие партии, организации и отдельные политики. Как пишут австрийские СМИ, очевидно, Курц хочет повторить успешный опыт французского лидера Эммануэля Макрона, создавшего в преддверии выборов движение «Вперед!» и сумевшего отобрать голоса и у левого, и у правого электората. Многие отмечают схожесть двух политиков: оба, молоды, талантливы и амбициозны.

Шансы на победу

До выборов в австрийский парламент еще три месяца, а западная пресса уже называет Курца будущим австрийским канцлером. На самом деле шансов на победу у него немного. Если бы проходили прямые выборы главы правительства, Курц смог бы занять кресло канцлера. В настоящее время за него готовы отдать голоса 34 процента избирателей — больше, чем у всех его соперников.

Однако речь идет о парламентских выборах, где дела у партии обстоят не так хорошо: консерваторы уступают не только социал-демократам, но и правопопулистам из Австрийской партии свободы (АПС). Учитывая результаты прошлогодних президентских выборов в Австрии, когда кандидат от АПС Норберт Хофер едва не одержал победу, правопопулисты имеют все шансы повторить триумф, увеличив число кресел в парламенте.

Ксения Мельникова

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