Мир
 

Австрия предложила открыть центры приема беженцев за пределами Евросоюза

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Центры по приему беженцев необходимо открыть вне территории Евросоюза. Как пишет в воскресенье, 5 марта, еженедельник Bild am Sonntag, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Он добавил, что руководство центрами необходимо осуществлять совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Где именно они будут находиться, не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран Западных Балкан», — уверен Курц.

Он также подчеркнул, что депортация мигрантов-нелегалов из ЕС проблему не решит. С его точки зрения, власти Евросоюза должны останавливать стремящихся в Европу беженцев до пересечения ими границы и возвращать обратно.

Кроме того, глава австрийского МИДа вновь выступил с критикой неверной, по его мнению, миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель, «В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было ясно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, их будет пребывать все больше», — подчеркнул он.

В 2015 году в ЕС произошел самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. По сведениям Международной организации по миграции, за год в Европу прибыло более миллиона переселенцев. Это, главным образом, выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в которых происходят вооруженные конфликты и проблемы в экономике.

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