В Финляндии противники мигрантов прошли маршем мимо лагеря протестующих беженцев

Демонстранты правых взглядов, выступающие против приема беженцев, прошли маршем мимо стихийного лагеря вынужденных переселенцев на Вокзальной площади Хельсинки. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Противники нелегалов несли в руках плакаты с надписями вроде «Финны и родина — прежде всего!» Один из них пояснил: «Да нет тут никакого расизма! Мы просто живем тут, это наша страна, это мой родной город, не хочу, чтобы нелегалы бегали по улицам, а то будет как в Швеции».

На Вокзальной площади уже несколько дней разбит стихийный лагерь мигрантов, которые протестуют против высылки домой. «Мы когда в Европу приехали, думали, что Финляндия — это лучшая страна, тут гуманность будет, статус беженца будут побыстрее давать», — рассказал на ломаном английском языке один из участников акции.