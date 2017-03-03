Французский депутат предложил запретить браки между мигрантами

Депутат Национального собрания Франции Жак Мийяр направил в министерство юстиции страны предложение запретить браки среди нелегальных мигрантов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает RT со ссылкой на документ.
«Брак относится к основным правам человека, что признается многими международными конвенциями... Но недопустимо позволять вступать в брак на французской земле без возможности установить подлинность документов, удостоверяющих личность», — говорится в депутатском запросе.
По его словам, заключение брачных союзов между беженцами может привести к неконтролируемой миграции. «Кроме того, невозможно проверить, не состоит ли этот человек в другом браке. И это будет обострять отношения с другими странами», — считает Мийяр.
Как отмечается, против заключения браков между мигрантами без документов выступают и некоторые депутаты от Франции в Европарламенте.
Ранее 3 марта Le Monde сообщила о том, что мэр французского города Кале, где ранее располагался стихийный лагерь беженцев «Джунгли», фактически запретила раздавать еду мигрантам. Такой вывод газета сделала на основании постановления градоначальника Натали Бушар, в котором говорится о запрете на массовые собрания людей в черте города. Как отмечалось, это было принято после того, как Кале посетил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.
8 февраля глава МВД Италии Марко Маннити предложил предоставлять мигрантам неоплачиваемые рабочие места. «Необходимо использовать обратившихся за статусом беженца для общественных работ, которые могут финансировать европейские фонды», — заявил он, добавив, что гостеприимство «не может быть бесконечным».
В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. По данным Международной организации по миграции (МОМ), за год в Европу прибыло более миллиона переселенцев.