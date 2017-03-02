В Вене иракских беженцев отправили в тюрьму за групповое изнасилование

Окружной суд австрийской столицы Вены признал восемь беженцев из Ирака виновными в групповом изнасиловании. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, информагентство APA.
Они приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Судья Петра Пошалка, выносившая вердикт, пояснила, что в деле слишком мало смягчающих обстоятельств. В частности, только двое обвиняемых сотрудничали со следствием, а чистосердечное признание написал лишь один из преступников.
Как сообщает агентство, осужденные были шокированы приговором, так как по австрийским законам максимальный срок наказания за изнасилование при отягчающих обстоятельствах составляет 15 лет. Все они заявили о намерении подать апелляцию на решение суда.
5 декабря 2016 года в Германии арестовали мигранта из Афганистана, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 19-летней дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. Жертва обучалась в университете города Фрайбург на врача, а в свободное время работала волонтером в приюте для беженцев.