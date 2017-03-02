В Вене иракских беженцев отправили в тюрьму за групповое изнасилование

Окружной суд австрийской столицы Вены признал восемь беженцев из Ирака виновными в групповом изнасиловании. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, информагентство APA.

Они приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Судья Петра Пошалка, выносившая вердикт, пояснила, что в деле слишком мало смягчающих обстоятельств. В частности, только двое обвиняемых сотрудничали со следствием, а чистосердечное признание написал лишь один из преступников.

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Как сообщает агентство, осужденные были шокированы приговором, так как по австрийским законам максимальный срок наказания за изнасилование при отягчающих обстоятельствах составляет 15 лет. Все они заявили о намерении подать апелляцию на решение суда.

5 декабря 2016 года в Германии арестовали мигранта из Афганистана, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 19-летней дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. Жертва обучалась в университете города Фрайбург на врача, а в свободное время работала волонтером в приюте для беженцев.