Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп объяснил свое высказывание о проблемах в Швеции из-за мигрантов. Он сообщил в Twitter, что его слова основывались на сюжете телеканала Fox News.

«Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции», — написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, также заявил, что президент имел в виду рост преступности из-за беженцев в целом, а не какой-то конкретный инцидент, передает Reuters.

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Ранее Стокгольм попросил США пояснить слова Трампа о произошедшем в Швеции в пятницу, 17 февраля.

18 февраля Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде. В ходе своей речи он упомянул некий инцидент с мигрантами в европейской стране. «Посмотрите, что прошлой ночью произошло в Швеции. В Швеции! Кто бы мог подумать? Эта страна приняла большое количество беженцев, а вместе с ними и проблемы, о которых они даже не представляли», — сказал американский лидер.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. По данным Международной организации по миграции (МОМ), за год в Европу прибыло более миллиона переселенцев.