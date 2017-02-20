Трампа высмеяли за выдуманный теракт в Швеции

Пользователи сети обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который во время выступления перед сторонниками во Флориде внес Швецию в число подвергшихся террористическим атакам стран.

«Только посмотрите, что происходит в Германии! Посмотрите на то, что случилось прошлой ночью в Швеции! Швеция, кто бы мог подумать?», — заявил глава Белого дома, чем удивил многих шведских пользователей сети.

Они поинтересовались, что же имел в виду Трамп, и отметили, что не имеют ни малейшего представления о терактах в своей стране. «Швеция? Террористическая атака? Что он курил? У меня множество вопросов», — возмутился в Twitter бывший шведский премьер Карл Бильдт (Carl Bildt).

В социальной сети запустили хэштег #LastNightInSweden и стали шутить о том, что же на самом деле происходило в Швеции «прошлой ночью». «Один из подозреваемых в произошедшем прошлой ночью инциденте задержан полицией. У нас большая проблема с полярным медведем! Грустно», — поиздевался над Трампом один из них.

«Сцена ужасного отчаяния»

Некоторые начали с иронией фантазировать на тему того, что могло бы ужасного произойти в Швеции.

В Twitter даже создали специальный аккаунт LastNiteNSweden, автор которого рассказывает, что произошло в стране вчера вечером. «Вчера был снег», —говорится в одном из его постов.