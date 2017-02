Твиты Трампа перевели на «детский» язык

В сети появилось браузерное расширение для «перевода» публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на «детский» язык. Об этом сообщает издание The Observer.

Расширение для Google Chrome под названием Make Trump Tweets Eight Again выпущено создателями американской комедийной программы The Daily Show, которая выходит на канале Comedy Central. Дополнение к браузеру автоматически преобразует твиты Трампа в текст, якобы написанный неуверенной рукой ребенка.

Кроме того, расширение «раскрашивает» твиты в разные цвета.

— Saif Al Falah (@saifalfalah) 16 февраля 2017, 08:02

Издание отмечает, что обычно Трамп «строчит в Twitter, как ребенок», поэтому его твитам очень идет подобный вид. Особенно забавными журналистам показались публикации, связанные с официальными мероприятиями, — по их мнению, так они выглядят фейковыми.

В середине февраля американский рок-музыкант Ник Лутско опубликовал трек, в котором в качестве текста использовал посты в Twitter Трампа. По его словам, публикации президента идеально подошли для создания эмо-песни начала 2000-х годов.