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19:40, 26 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за распространение фейков о ВС РФ

В Хабаровске 55-летний мужчина распространял фейки об использовании ВС России

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хабаровске 55-летний местный житель попал под следствие за распространение фейков об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области (ЕАО).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти или вражды»).

По данным следствия, в апреле 2022 года фигурант, являясь администратором новостного канала, под видом достоверной информации выложил в широкий доступ заведомо ложное сообщение об использовании ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву, признав ее виновной в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

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      Анна Габай
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