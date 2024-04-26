Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кристина Букша
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|31-й тур
Монпелье
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|31-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Бавария
Завтра
16:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
19:37, 26 апреля 2024Спорт

Молодежная сборная России по хоккею разгромила Казахстан со счетом 12:0

Российская хоккейная молодежка забросила 12 шайб Казахстану на «Кубке Будущего»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Казахстана на турнире «Кубок Будущего». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 26 апреля, в Новосибирске, и завершилась со счетом 12:0 в пользу россиян. В составе победителей дублями отметились Михаил Ильин и Егор Соловьев, остальные восемь шайб забросили разные хоккеисты. Обе команды были составлены из игроков не старше 20 лет.

После двух встреч на турнире российская молодежка с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу. В стартовой встрече подопечные Николая Воеводина со счетом 8:1 разгромили сборную Студенческой хоккейной лиги. В заключительном поединке «Кубка Будущего» россияне 28 апреля сыграют с Белоруссией.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Команды стран всех возрастов не выступают на турнирах под эгидой организации с весны 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

      Порнозвезда раскрыла реакцию матери на ее работу

      Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

      ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

      Япония в третий раз запустит новую ракету H3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше