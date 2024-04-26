Молодежная сборная России по хоккею разгромила Казахстан со счетом 12:0

Российская хоккейная молодежка забросила 12 шайб Казахстану на «Кубке Будущего»

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Казахстана на турнире «Кубок Будущего». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 26 апреля, в Новосибирске, и завершилась со счетом 12:0 в пользу россиян. В составе победителей дублями отметились Михаил Ильин и Егор Соловьев, остальные восемь шайб забросили разные хоккеисты. Обе команды были составлены из игроков не старше 20 лет.

После двух встреч на турнире российская молодежка с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу. В стартовой встрече подопечные Николая Воеводина со счетом 8:1 разгромили сборную Студенческой хоккейной лиги. В заключительном поединке «Кубка Будущего» россияне 28 апреля сыграют с Белоруссией.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Команды стран всех возрастов не выступают на турнирах под эгидой организации с весны 2022 года.