Твиты Трампа превратили в эмо-песню

Видео: Super Deluxe / YouTube

Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал посты в Twitter президента США Дональда Трампа в качестве текста для эмо-песни. Трек выложен на YouTube-канале комедийного коллектива Super Deluxe, который создал для него музыкальное видео.

«Мы заметили, что твиты Трампа выглядят как текст для эмо-песни начала 2000-х годов, так что мы создали такую», — объяснила в Twitter команда Super Deluxe.

В песню, в частности, вошли посты американского президента, в которых он жалуется на критику со стороны американских СМИ и называет Мэрил Стрип самой переоцененной актрисой Голливуда.

Эмо — стиль рок-музыки, появившийся в середине 1980-х в Вашингтоне. Ранее его называли «эмоциональный хардкор-панк».