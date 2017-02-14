Моби рассказал о сговоре Трампа с Россией и поспешил назвать себя клоуном

Американский музыкант Моби заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к войне, а самого республиканца шантажируют российские власти. Об этом он написал в своем Facebook.

Моби отметил, что узнал об этом после того, как «провел выходные со своими друзьями из Вашингтона». В качестве наиболее вероятного противника Соединенных Штатов он назвал Иран.

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«Администрация Трампа с начала работы находится в сговоре с Россией», — подчеркнул Моби. По его словам, у российского правительства есть компромат на президента США, и республиканца шантажируют не только информацией о его связях с проститутками, но и «куда более неблаговидными вещами».

Позже музыкант опубликовал новый пост, в котором написал, что он — «просто клоун», и все это может оказаться неправдой. «Пойду теперь сделаю из воздушных шариков зверей», — добавил Моби.

В комментариях пользователи допустили, что так музыкант высмеял «альтернативные факты» Трампа — выражение, впервые использованное советником президента США Келлин Конуэй в январе. Такими словами она ответила на вопрос журналистов о том, почему глава государства назвал неверные данные о числе зрителей на его инаугурации.

— Meet the Press (@MeetThePress) 22 января 2017, 15:03

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад якобы от бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компромат на Трампа. В документе, в частности, указывается, в 2013-м бизнесмен поселился в президентском номере московского отеля «Ритц-Карлтон» и встречался там с женщинами легкого поведения. ФСБ при этом якобы записала происходящее на камеры.

Трамп отверг утверждения в шантаже со стороны России, а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на республиканца назвали чушью, а президент России Владимир Путин сравнил заказчиков кампании по дискредитации Трампа с проститутками.

Ранее в тот же месяц Моби высмеял предложение выступить с диджей-сетом на церемонии приведения Трампа к присяге. Во время предвыборной борьбы за Белый дом музыкант поддерживал кандидата демократов Хиллари Клинтон.