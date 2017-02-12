Мэрил Стрип ответила на нападки Трампа

Американская артистка Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа, назвавшего ее «одной из самых переоцененных актрис Голливуда». Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 12 февраля.

«Да, я — самая переоцененная, самая перенагражденная и, в настоящее время, самая переруганная актриса своего поколения», — заявила Стрип в ходе выступления на мероприятии «Кампания за права человека» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Артистка подчеркнула, что ей было страшно публично критиковать Трампа. «Это подвергает тебя различным атакам радикальных активистов и интернет-ботов», — отметила она. Стрип добавила, что республиканец своими действиями может «пробудить страну», заставив задуматься о хрупкости свободы.

9 января Стрип раскритиковала президента США во время получения награды за заслуги в кинематографе на 74-й премии «Золотой глобус». Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. Республиканец в ответ обвинил Стрип в предвзятости и назвал ее одной из самых переоцененных актрис Голливуда.