В сети создали гибрид Трампа и Кадырова

В сети создали гибрид президента США Дональда Трампа и главы Чечни Рамзана Кадырова. Фотография, на которой верхняя часть головы принадлежит американцу, а нижняя — российскому политику, появилась в Twitter пользователя Романа Федосеева.

— а я говорил (@RomanFedoseyev) 07 февраля 2017, 07:05

Персонажа прозвали «Трамподыровым».

В комментариях юзеры отмечают, что новый герой похож на депутата Госдумы Виталия Милонова или Ивана Грозного. Некоторые, в свою очередь, усмотрели в «Трамподырове» сходство с персонажем игры «Ведьмак».

Другие пользователи вспомнили японского исполнителя Пико-Таро, который на манер создателя «Трамподырова» придумывал в своем треке новые слова из ручки, яблока, ананаса и еще одной ручки.

В декабре 2016 года сотрудники американского сетевого издания Mashable обратили внимание на заполонившие Instagram снимки, на которых с помощью фотошопа совмещены фото избранного президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II. Издание отмечало, что результат вышел ужасающим.

В августе в сети создали нейросеть, которая умеет генерировать твиты в стиле Кадырова.