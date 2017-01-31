Пресс-секретаря Белого дома высмеяли за распечатанные твиты

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время брифинга продемонстрировал журналистам распечатанные твиты с реакцией на решение президента США Дональда Трампа реструктурировать Совет национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Verge.

Спайсер показал публикацию советника бывшего американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, в которой она указывает на то, что ЦРУ может «остаться не при делах».

По какой причине представитель Белого дома решил распечатать твиты, неизвестно. Издание отмечает, что сидящие в зале журналисты и зрители прямой трансляции вряд ли смогли разглядеть хоть что-то на бумажном листе, которым размахивал Спайсер.

Вероятно, таким образом пресс-секретарь пытался доказать существование публикаций, но почему-то не воспользовался двумя экранами, которые стояли за его спиной.

В сети предположили, что Спайсер остерегается использовать Twitter и предпочитает старомодные способы подачи информации.

Некоторые беспокоятся, что в конечном итоге в качестве доказательств фейковых новостей будут выступать нацарапанные на туалетной бумаге факты. Другие просто назвали происходящее «цирком уродов».

30 января Трамп распорядился вернуть ЦРУ в состав Совета национальной безопасности при Белом доме. Управление было исключено из Совета в 2005 году во время второго президентского срока Джорджа Буша-младшего.