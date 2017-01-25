Хакер предупредил Трампа об опасной уязвимости его Twitter

Хакер под ником WauchulaGhost обратился к президенту США Дональду Трампу, указав на уязвимости в настройках безопасности его аккаунта в Twitter. На это обратил внимание телеканал CNN.

По словам хакера, Белому дому необходимо озаботиться безопасностью страниц главы государства (@POTUS), а также первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп (@FLOTUS) и вице-президента Майкла Пенса (@VP).

Как рассказал WauchulaGhost в беседе с журналистом CNN, сначала он пытался связаться с администрацией Белого дома и написал ответственному за соцсети президента Дэну Скавино (Dan Scavino). Через какое-то время, не получив ответа, он решил опубликовать информацию об уязвимости в своем Twitter.

Взломщик объяснил, что теоретически каждый может нажать кнопку «Забыл пароль» и ввести в качестве логина название президентского аккаунта. В этом случае Twitter предложит отправить ссылку для восстановления на электронную почту, при этом демонстрируя первые и последние символы в адресе.

К примеру, таким образом WauchulaGhost сразу угадал почту Пенса: им оказался ящик vicepresident2017@gmail.com. Пользователь подчеркнул, что не собирается взламывать аккаунты, но киберпреступники могут воспользоваться уязвимостью.

В июне 2016 года WauchulaGhost хакнул более 500 Twitter-аккаунтов сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и заполнил их порноконтентом и символикой ЛГБТ-сообщества. Таким образом неизвестный отомстил исламистам, устроившим стрельбу в гей-клубе Pulse в Орландо, в результате которой погибли 49 человек.