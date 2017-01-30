Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель

Газета Bild сравнила фотографии, сделанные во время телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По мнению автора статьи Симона Шутца (Simon Schütz), главе российского государства американский лидер уделил больше внимания, чем «самой влиятельной женщине мира».

Судя по распространенным по официальным каналам снимкам, во время беседы с Путиным Трампа окружала большая команда: вице-президент Майк Пенс, глава аппарата администрации Райнс Прибус, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник Стивен Бэннон.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Когда Трамп говорил с Меркель, с ним рядом сидел только Флинн. Бэннон и Прибус находились в это время в комнате, но, кажется, были заняты другими вопросами. Остальных членов команды в Овальном кабинете не было, обращает внимание журналист Bild.

«Возможно, это признак того, что разговор Трампа с Меркель рассматривался как менее острый и конфронтационный. В то же время для обсуждения с Путиным были такие спорные темы, как, например, конфликт с Украиной», — пишет Шутц.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Он также подметил, что диалог с российским президентом был продолжительнее. Судя по заявлению Белого дома, он длился приблизительно час, в то время как с канцлером — 45 минут. Обе беседы состоялись в субботу, 28 января.