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Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель

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United States President Donald Trump speaks with President of Russia, Vladimir Putin on the telephone in the Oval Office on January 28, 2017 in Washington, DC, The call was one of five calls with foreign leaders scheduled for Saturday. Credit: Pete Marovich / Pool via CNP - NO WIRE SERVICE - Photo: Pete Marovich/Consolidated News Photos/Pete Marovich - Pool via CNP

Газета Bild сравнила фотографии, сделанные во время телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По мнению автора статьи Симона Шутца (Simon Schütz), главе российского государства американский лидер уделил больше внимания, чем «самой влиятельной женщине мира».

Судя по распространенным по официальным каналам снимкам, во время беседы с Путиным Трампа окружала большая команда: вице-президент Майк Пенс, глава аппарата администрации Райнс Прибус, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник Стивен Бэннон.

Когда Трамп говорил с Меркель, с ним рядом сидел только Флинн. Бэннон и Прибус находились в это время в комнате, но, кажется, были заняты другими вопросами. Остальных членов команды в Овальном кабинете не было, обращает внимание журналист Bild.

«Возможно, это признак того, что разговор Трампа с Меркель рассматривался как менее острый и конфронтационный. В то же время для обсуждения с Путиным были такие спорные темы, как, например, конфликт с Украиной», — пишет Шутц.

Он также подметил, что диалог с российским президентом был продолжительнее. Судя по заявлению Белого дома, он длился приблизительно час, в то время как с канцлером — 45 минут. Обе беседы состоялись в субботу, 28 января.

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