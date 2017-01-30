Лавров прокомментировал итоги беседы Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 28 января проявили стремление опираться на свои национальные интересы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы МИД, беседа продемонстрировала взаимное уважение и стремление лидеров общаться без нравоучений.

«Разговор, который состоялся (...) между президентами Путиным и Трампом, был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле», — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что разговор был сконцентрирован на концептуальных вещах, без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и США совпадают.

По словам главы внешнеполитического ведомства, лидеры договорились продолжить работу и на уровне экспертов. «Нацеленность на достижение результатов есть, но практическая работа еще впереди», — резюмировал Лавров.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался 45 минут. С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс. С российской — только глава государства. По окончании беседы пресс-служба Белого дома сообщила, что лидеры обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), урегулирование конфликтов в мире и налаживание двусторонних отношений.

Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».