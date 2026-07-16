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20:00, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о запретах для жены

Комик Гурам Амарян заявил, что не разрешил бы жене улететь на отдых с подругами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Популярный российский стендап-комик Гурам Амарян рассказал о запретах в отношениях с женой Экой Мстоян. Их комик раскрыл в шоу «Есть вопросики» ведущей Иды Галич, ролик опубликован в «VK Видео».

Амарян отметил, что у его жены есть компания друзей, в которую входят и мужчины. Вскоре после помолвки комик познакомился с ними. Юморист заявил, что вопросов к этой дружбе у него не возникло.

«Я такой: "Вот с этими дружи, нормально". Но если она скажет: "Ой, я пойду со своим другом, мы вдвоем пойдем в ресторан", то она не пойдет, конечно», — сказал Амарян. Он добавил, что не позволил бы жене улететь на отдых за границу с подругами. Вместе с тем юморист уточнил, что и сам не стал бы отдыхать за рубежом с друзьями без супруги.

По словам комика, его не беспокоит, что окружающие могут счесть его тираном в браке.

Гурам Амарян женился в августе 2025 года. Его избранницей стала студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы Эка Мстоян.

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