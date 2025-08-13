Популярный российский комик женился

Комик Гурам Амарян опубликовал видео со своей свадьбы

Популярный российский стендап-комик Гурам Амарян женился. Видео со своей свадьбы юморист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Амарян танцует с невестой. В ролике можно также увидеть, что на свадьбе присутствовало много гостей.

По данным The Voice, юморист женился на 21-летней студентке Российской академии народного хозяйства и государственной службы Эке Мстоян.

О том, что Амарян женится, стало известно в мае. Комик тогда опубликовал в соцсетях кадры помолвки с возлюбленной.

Перед этим сообщалось о женитьбе бывшего стендап-комика Дмитрия Романова, уехавшего из России и живущего в Португалии. Свадьба состоялась в Европе.