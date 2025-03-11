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09:11, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик женился в Европе

Уехавший из России в Португалию комик Дмитрий Романов женился
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал Дмитрия Романова

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Португалии, женился. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Экс-юморист опубликовал речь, которую произнес на своей свадьбе, состоявшейся в Европе. «Мы оказались тут, можно сказать, совершенно случайно. Мы оба никогда не стремились и не думали, что будем жить в Португалии», — сказал Романов.

Он добавил, что они с женой и детьми живут на «райском острове» в Атлантическом океане в доме с бассейном. «Чего еще можно желать? Вот настолько наша жизнь стала лучше», — отметил комик.

Ранее Романов раскрыл доходы, полученные им за всю юмористическую карьеру. По словам бывшего комика, всего он заработал более двух миллионов долларов.

Перед этим экс-юморист рассказал, что решил оформить пять гражданств для своей дочери.

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