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19:39, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик решил оформить пять гражданств для дочери

Уехавший из России комик Романов решил оформить пять гражданств для дочери
Дмитрий Романов

Дмитрий Романов. Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий за рубежом, рассказал, что решил оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Экс-юморист сообщил, что прилетел в Лиссабон, где будет заниматься вопросами гражданств для ребенка. «У моей дочери будет пять гражданств, такое хобби у меня», — добавил Романов. Другие подробности он не раскрыл.

В июне Романов рассказал, что планирует получить румынский паспорт. Тогда же он заявил, что хочет получить гражданства множества стран, чтобы стать «максимально гражданином мира».

Перед этим Романов объявил о завершении карьеры в юморе. По словам комика, ему очень нравится сфера инфобизнеса.

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      Олег Давыдов
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