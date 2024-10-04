Уехавший из России комик решил оформить пять гражданств для дочери

Уехавший из России комик Романов решил оформить пять гражданств для дочери

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий за рубежом, рассказал, что решил оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Экс-юморист сообщил, что прилетел в Лиссабон, где будет заниматься вопросами гражданств для ребенка. «У моей дочери будет пять гражданств, такое хобби у меня», — добавил Романов. Другие подробности он не раскрыл.

В июне Романов рассказал, что планирует получить румынский паспорт. Тогда же он заявил, что хочет получить гражданства множества стран, чтобы стать «максимально гражданином мира».

Перед этим Романов объявил о завершении карьеры в юморе. По словам комика, ему очень нравится сфера инфобизнеса.