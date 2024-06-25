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13:19, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал о планах получить гражданство Румынии

Комик Дмитрий Романов сообщил о планах получить гражданство Румынии

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Популярный в России стендап-комик Дмитрий Романов, ранее уехавший из страны, сообщил о планах получить гражданство Румынии. Подробности он раскрыл в ходе трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Романов рассказал, что недавно вернулся из Бухареста, куда ездил, чтобы подать документы на получение румынского паспорта. «Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — отметил комик.

По словам юмориста, он планирует получить гражданства тех стран, с которыми он может быть связан через родственников. «Я на 17 процентов румын, мой прадед был из Румынии», — пояснил он. Романов добавил, что его заявка на получение румынского гражданства будет рассматриваться несколько лет.

Ранее Романов объявил о завершении карьеры комика. По словам комика, ему очень нравится сфера инфобизнеса. Юморист заявил, что в 2023 году провел свое первое наставничество, в рамках которого тесно работал с людьми в течение двух месяцев. Он отметил, что продолжит этим заниматься.

Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с передачей «Вечерний Ургант». В 2022 году юморист покинул Россию. Летом 2023 года стало известно, что Романов получил израильское гражданство.

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      Олег Давыдов
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