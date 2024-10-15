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11:16, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию известный комик раскрыл доходы за всю карьеру

Комик Романов заявил, что заработал на юморе больше двух миллионов долларов

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий за рубежом, раскрыл доходы за всю свою карьеру в юморе. На эту тему он высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я заработал на своей юмористической деятельности более двух миллионов долларов», — заявил Романов. Он добавил, что благодаря доходу от работы стендап-комиком приобрел автомобили и недвижимость, а также вместе с родными побывал во многих странах.

Юморист также добавил, что дал больше 100 сольных концертов.

Ранее Романов рассказал, что решил оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Перед этим он признавался, что хочет получить гражданства множества стран, чтобы стать «максимально гражданином мира».

В феврале Романов объявил о завершении карьеры в юморе и сообщил, что начал заниматься инфобизнесом.

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      Маргарита Щигарева
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