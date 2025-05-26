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16:14, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик женится

Комик Гурам Амарян показал на видео помолвку с возлюбленной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @gur_am

Популярный российский комик Гурам Амарян показал на видео помолвку со своей возлюбленной. Пост опубликован в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)-аккаунте юмориста.

В ролике Амарян надевает кольцо на палец девушки, после чего они обнимаются. Кроме того, в видео добавлен фрагмент из интервью с комиком, в котором он говорит, что хочет обзавестись семьей. Публикацию комик сопроводил эмодзи в виде кольца.

Юморист не уточнил, когда состоится свадьба. Он также поблагодарил подписчиков за поздравления с помолвкой.

Ранее Амарян рассказал, что ему случалось тратить порядка полумиллиона рублей за один визит в стриптиз-клуб. Он объяснил такие ситуации тем, что при употреблении алкоголя он становится очень щедрым и ему хочется тратить деньги.

Перед этим комик раскрыл, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем Амарян назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в карьере.

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