Известный российский комик потратил полмиллиона рублей в стриптиз-клубе

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян признался, что ему случалось тратить порядка полумиллиона рублей за один визит в стриптиз-клуб. Об этом он рассказал в беседе с проектом «Вписка», видео вышло на YouTube.

По словам комика, он неоднократно тратил в таких заведениях большие суммы. «Ну, разок было», — ответил Амарян на вопрос ведущего о том, тратил ли тот когда-нибудь порядка 500 тысяч рублей в стрип-клубе.

Комик объяснил такие ситуации тем, что при употреблении алкоголя он становится очень щедрым и ему хочется тратить деньги. При этом, как уточнил Амарян, на следующее утро после визита в подобные заведения он обычно сожалеет о своем поведении.

«Я знаю пацанов, которые там [в стрип-клубах] миллионы оставляют, а у меня никогда такого не было», — добавил он.

Ранее российский блогер и комик Илья Шабельников, также известный как Satyr, заявил, что несколько лет работал ведущим в стриптиз-клубе. По словам блогера, в перерывах между выступлениями танцовщиц он должен был общаться с гостями и устраивать различные конкурсы.