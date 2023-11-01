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20:36, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о работе в стриптиз-клубе

Илья Шабельников

Илья Шабельников. Кадр: Нетология / YouTube

Популярный российский блогер и комик Илья Шабельников, также известный как Satyr, заявил, что несколько лет работал в стриптиз-клубе. Подробностями он поделился в интервью для YouTube-канала «Нетология».

«Я проработал три года ведущим в стрип-клубе города Новосибирска. (...) Сдружился там и с руководством, и с сотрудницами», — рассказал Шабельников.

По его словам, в заведении работала хореограф, которая ставила стриптизершам танцевальные номера. «Была шоу-программа, девчонки были в разных тематических костюмах. (...) Чтобы девчонки успевали переодеваться, между этими номерами выходил я», — уточнил блогер. Шабельников добавил, что он должен был общаться с гостями и устраивать различные конкурсы.

Ранее звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как в студенчестве работала уборщицей и курьером. Артистка отметила, что ее родители положительно относились к тому, что она, будучи студенткой, проявляла самостоятельность.

Илья Шабельников (Satyr) — российский YouTube-блогер и комик, снимающий пародии на звезд. Популярность ему принесла пародия на журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). На YouTube-канал комика подписаны два миллиона пользователей.

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      Олег Давыдов
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