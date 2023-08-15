Бывшая участница Comedy Woman рассказала о работе уборщицей

Звезда Comedy Woman Медведева рассказала, что в студенчестве работала уборщицей

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что в студенчестве работала уборщицей и курьером. Детали она раскрыла в интервью проекту «PROжизнь», видео вышло на YouTube.

По словам Медведевой, она начала работать уборщицей в первые годы учебы. «Я как раз после института ехала на работу, и там можно было часа за два-три все сделать», — пояснила юмористка.

Позже комикесса попробовала себя в роли курьера в туристической фирме, затем стала в той же компании помощником менеджера. Кроме того, получая высшее образование, Медведева подрабатывала менеджером в турфирме. «Работала в Zara продавцом-консультантом, даже уже когда меня показывали по телевизору. (...) Там просто платили хорошо, график был удобный», — добавила звезда Comedy Woman. Она также отметила, что родители положительно относились к тому, что дочь проявляла самостоятельность.

Ранее Медведева рассказала о главных сложностях участия в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. Одной из основных трудностей съемок в проекте она назвала замкнутое пространство.