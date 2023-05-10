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17:43, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Участник популярного шоу ТНТ раскрыл самый большой заработок с корпоратива

Комик Амарян назвал самым большим заработком с корпоратива сумму в 1,5 миллиона рублей

Кадр: STAND UP / Youtube

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив, и назвал выступление на этом мероприятии самым отвратительным. Подробности корпоратива, за который комик получил сумму в 1,5 миллиона рублей, он раскрыл в интервью журналисту Карену Адамяну для YouTube-шоу «Макарена».

«На Новый год я выступал в Переславле, где выходил мужик на сцену и отнимал у меня микрофон. Это было ужасно», — вспомнил комик и назвал мероприятие самым отвратительным в его карьере. По его словам, мужчине не понравились темы, на которые шутил Амарян, так как на мероприятии были дети.

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«А я изначально проговаривал с организаторами, какой у меня материал. Они предупредили, что будут дети, но сказали, что для них будет отдельная развлекательная комната с аниматорами», — отметил комик. Однако в итоге все дети были в зале, где проходило мероприятие, добавил он.

Амарян рассказал, что пытался смягчить материал, но подчеркнул, что его монологи рассчитаны на взрослую аудиторию, и он не позиционирует себя как «комик для любого возраста». «Кто-то разозлился — вышел ко мне, потом вышел другой мужик и начал меня защищать и говорить, что он мой фанат, что он все решит, начал оправдывать меня перед первым. А мне это вообще зачем? Я стою на сцене, делаю свою работу, просто уйдите оба, я договорю и уйду», — высказался юморист.

Затем, по словам юмориста, на сцену вышел владелец загородной базы, в которой проходило мероприятие. «Он обратился ко всем гостям и сказал, что на всех афишах было указано возрастное ограничение, везде было 18+, поэтому Гурам никуда не уйдет», — рассказал он и отметил, что зал его ненавидел. При этом комик добавил, что это было самое прибыльное его выступление — он получил 1,5 миллиона рублей за 40 минут монолога.

В том же интервью Амарян рассказал о знакомстве с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Комик поделился историей о том, как блогер Гусейн Гасанов познакомил его с известным предпринимателем в клубе Дубая.

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Асель Минбаева
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