Известный комик рассказал о знакомстве с Павлом Дуровым

Комик Гурам Амарян рассказал, что блогер Гусейн Гасанов познакомил его с Павлом Дуровым

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян рассказал о знакомстве с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В интервью журналисту Карену Адамяну для YouTube-шоу «Макарена» он поделился историей о том, как блогер Гусейн Гасанов познакомил его с известным предпринимателем.

«Просто подходит Гусейн Гасанов, ведет за руку и говорит: "Знакомьтесь, Павел Дуров". И они пропали, ушли дальше. И я такой: "Что?" Я ничего не понял: что они делали в этом клубе, почему они вдвоем там сидели», — раскрыл подробности встречи Амарян.

Комик отметил, что Дуров пожал ему руку, но не завел разговор. «Ну, я тоже не вот этот *** [дурак], который скажет: "Ой, а как у вас там все в Telegram? У меня Telegram-канал есть, можно мне звездочку?"» — пошутил он и добавил, что считает Дурова «большой фигурой».

В феврале Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая по версии Arabian Business. Отмечалось, что капитал предпринимателя составил 15,1 миллиарда долларов.

Дуров покинул Россию в 2014 году. В 2017-м предприниматель перенес штаб-квартиру Telegram в Дубай, а в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. Это сделало Дурова гражданином четырех стран — России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.