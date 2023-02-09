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15:57, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая

Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая по версии Arabian Business

Фото: Albert Gea / Reuters

Основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая по версии Arabian Business. Топ-100 влиятельных персон Дубая опубликован на сайте издания.

«С капиталом в 15,1 миллиарда долларов Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть "ВКонтакте". Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов», — отмечает издание.

Вторую и третью строчки в рейтинге влиятельных людей Дубая заняли президент авиакомпании Emirates Тим Кларк и основатель крупнейшей строительной компании в ОАЭ Emaar Мохамед Алаббар. Кроме того, в список попали боец Конор Макгрегор, бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин, ученые, блогеры и другие личности.

11 января сообщалось, что Дуров встретился с эмиром Дубая Мохаммедом бин Рашидом и наследным принцем Хамданом бин Мохаммедом. Встреча проходила в резиденции шейха Zabeel Palace. В декабре 2022 года Дуров был признан самым богатым человеком в ОАЭ по версии Forbes. В мировом рейтинге миллиардеров он занял 123-е место.

Дуров покинул Россию в 2014 году. В 2017-м предприниматель перенес штаб-квартиру Telegram в Дубай, а в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. Это сделало Дурова гражданином четырех стран — России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.

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Денис Савосин
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