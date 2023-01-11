Основатель Telegram Павел Дуров встретился с руководством ОАЭ

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — эмиром Дубая Мохаммедом бин Рашидом и наследным принцем Хамданом бин Мохаммедом. Фотографии со встречи опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая Халиф Сайед в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предприниматель посетил резиденцию шейха Zabeel Palace. Цели встречи Дурова и руководства ОАЭ не уточняются.

В конце декабря Forbes признал Дурова самым богатым человеком в ОАЭ — по оценке издания, его состояние достигает 15,1 миллиарда долларов. В мировом рейтинге миллиардеров Дуров занимает 123-е место. При этом с 2021 года бизнесмен стал беднее почти на 2 миллиарда долларов — тогда его состояние превышало 17 миллиардов.

У Дурова гражданство четырех стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. В 2017 году создатель Telegram переехал в Дубай, а в 2022-м стал гражданином ОАЭ.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций «ВКонтакте» и ухода с поста гендиректора компании. Предприниматель заявлял, что не собирается возвращаться на родину.