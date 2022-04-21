Дуров получил гражданство ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином ОАЭ в феврале 2021 года

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Таким образом, предприниматель стал гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, предприниматель получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 года. Собеседник рассказал, что Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом отмечается, что гражданство Сент-Китс и Невис бизнесмен использовал только в первые годы после отъезда из России.

Собеседник журнала добавил, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8 процентов», — заявил он.

О наличии у Дурова французского паспорта стало известно в ноябре 2021 года. До этого сообщалось, что предприниматель также имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис — документ позволял ему передвигаться по Евросоюзу и Великобритании без виз.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций «ВКонтакте» и ухода с поста гендиректора компании. Предприниматель заявил, что не собирается возвращаться на родину.