Павел Дуров оказался гражданином Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в августе этого года получил французское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте правительственного вестника страны (JORF).

Согласно документу от 23 августа, предприниматель оказался в числе лиц, приобретающих права гражданства страны. В списке указаны его имя, дата и место рождения.

Сам Дуров появившуюся информацию пока никак не комментировал.

В 2018 году распространились сведения о том, что предприниматель стал британским подданным, однако позднее он сам их опроверг.

Известно, что помимо российского гражданства у Дурова также имеется паспорт государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах — документ позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.

Дуров покинул Россию после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. Он заявлял, что не намерен возвращаться на родину. В то же время бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг, который судился с якобы подконтрольным Дурову ООО «Телеграф», заявлял, что создатель Telegram регулярно посещает Санкт-Петербург. В мае 2017 года СМИ сообщали, что Дуров постоянно проживает в Финляндии.