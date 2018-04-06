Обнаружились новое гражданство и местонахождение Павла Дурова

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Об этом свидетельствует запись в открытом реестре юридических лиц страны.

Согласно записи в реестре, 28 февраля Дуров зарегистрировал в королевстве компанию Тelegram open network limited. В графе «гражданство» указана Великобритания. Соединенное королевство также значится как страна его проживания.

В сентябре 2017 года на фоне слухов о гражданстве Дуров пояснил, что является гражданином России и одновременно государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах. Он получил его, покинув Россию в 2013 году. По словам Дурова, в Сент-Китс и Невис он никогда не был, однако гражданство в этой стране позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.

Дуров покинул Россию после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. По его словам, на родину он возвращаться не намерен. В то же время бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг, который судился с якобы подконтрольным Дурову ООО «Телеграф», заявлял, что создатель Telegram регулярно посещает Санкт-Петербург. В мае 2017 года СМИ сообщали, что Дуров постоянно живет в Финляндии.

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