Дуров назвал фейком британский документ с указанием нового гражданства

Основатель Telegram Павел Дуров назвал фейком выписку из реестра юридических лиц Великобритании, в которой указано, что он — британский подданный, сообщает издание «Код Дурова».

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — заявил Дуров.

В реестре значится, что 28 февраля человек по имени Павел Дуров зарегистрировал в Соединенном Королевстве компанию Telegram Open Network Limited (Telegram Open Network, без Limited — название блокчейн-платформы Дурова, зарегистрированной в 2017 году) с уставным капиталом 800 миллионов фунтов стерлингов. В графе «гражданство» заявителя указана Великобритания. Соединенное Королевство также значится как страна его проживания.

В 2017 году Дуров заявил, что является гражданином России и одновременно государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах. По его словам, в Сент-Китс и Невис он никогда не был, однако гражданство этой страны позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.

Дуров покинул Россию после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. Он заявлял, что не намерен возвращаться на родину. В то же время бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг, который судился с якобы подконтрольным Дурову ООО «Телеграф», заявлял, что создатель Telegram регулярно посещает Санкт-Петербург. В мае 2017 года СМИ сообщали, что Дуров постоянно проживает в Финляндии.

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