Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ

Forbes признал основателя Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в ОАЭ

Forbes признал основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — по оценке издания, его состояние достигает 15,1 миллиарда долларов.

В мировом рейтинге миллиардеров господин Дуров занимает 123-е место. При этом с 2021 года бизнесмен стал беднее почти на 2 миллиарда долларов — в прошлом году его состояние превышало 17 миллиардов долларов. В 2020 году Дуров располагал 2,4 миллиарда долларов, за год до этого — 2,7 миллиарда долларов, в 2018-м — 1,7 миллиарда долларов.

Дуров имеет гражданство четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. В 2017 году создатель Telegram переехал в Дубай, а в 2022-ом стал гражданином ОАЭ.

Весной 2021 года Дуров впервые вошел в топ-10 миллиардеров из России по версии российского издания Forbes — тогда он занимал 9 строчку в рейтинге. В апреле 2022-го предприниматель переместился на 3 место.