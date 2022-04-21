Назван самый богатый российский бизнесмен

Forbes назвал самым богатым бизнесменом России совладельца НЛМК Владимира Лисина

Первую строчку в рейтинге Forbes самых богатых российских бизнесменов занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его капитал оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

На втором месте назван президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов). Далее идет основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов. На четвертом месте с 14 миллиардами долларов — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Суммарное состояние миллиардеров за год рухнуло на 42 процента (до 353 миллиарда долларов), а их число снизилось со 123 до 88.

В апреле Лисин раскритиковал продажу российских товаров за рубли. Он считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков.

«Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски», — объяснил свою позицию глава НЛМК.