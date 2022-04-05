Российский миллиардер предупредил власти о последствиях экспорта за рубли

Глава НЛМК Лисин заявил о рисках выброса России с рынков при переходе на платежи в рублях

Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли. Расширение перечня экспортируемых за национальную валюту товаров может выбросить Россию с международных рынков, заявил миллиардер в разговоре с «Коммерсантом».

В конце марта с такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин — по его мнению, в условиях санкций Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения. Лисин считает, что в сочетании с кризисом в цепочках поставок переход на платежи в рублях значительно ухудшит экономическое положение страны.

«Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — объяснил свою позицию глава НЛМК.

По мнению Лисина, власти сегодня принимают многие решения слишком поспешно, не анализируя их последствия в полной мере. Бизнесмен считает, что «скорость должна уступить место выверенности, адекватности», так как принимаемые меры могут нанести серьезный удар по отечественной промышленности, где заняты миллионы человек. Вместе с тем, часть решений правительства Лисин все же поприветствовал — в частности, меры по поддержке бизнеса (мораторий на проверки, стимулирующую стройку льготную ипотеку и другие). Предприниматель убежден, что в текущих условиях властям нужно ослабить контроль и дать бизнесу самостоятельно приспособиться к ним.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны открывать счета в Газпромбанке и перечислять на них средства в иностранных валютах, на которые затем банк будет покупать рубли и переводить их на рублевые счета импортеров.