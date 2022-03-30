Володин предложил продавать за рубли уголь и нефть

Спикер Госдумы Володин предложил экспортировать за рубли уголь, лес и нефть

На фоне враждебных действий западных стран Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения. Такую идею в своем Telegram-канале предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, западные страны сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, поэтому им пора перестать искать оправдание. Володин уверен, что для России нет трагедии в остановке экспорта газа, а вот Европа без топлива пострадает.

Депутат призвал парламенты недружественных стран серьезнее отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов, вновь подчеркнув, что полностью поддерживает решение президента страны Владимира Путина.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки президент объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.

В начале этой неделе был опубликован список поручений главы государства по переводу газовых контрактов на оплату в рублях. Дата, к которой необходимо завершить этот процесс, в нем не указана.

Европейские страны категорически отказываются переходить на оплату в рублях, поскольку такое действие противоречит заключенным контрактам. Эту позицию поддерживают как политики, так и главы крупнейших энергетических компаний. Накануне, 30 марта, такую позицию до Путина в телефонном разговоре донес президент Франции Эммануэль Макрон.