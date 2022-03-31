Путин описал механизм покупки российского газа странами Запада

Путин заявил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках для покупки газа

Страны Запада должны открыть рублевые счета в российских банках, чтобы приобрести газ в России. Механизм покупки описал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что с 1 апреля именно с этих счетов будет вестись оплата газа. Глава государства отметил, что такая схема является понятной и прозрачной для контрагентов.

Соответствующий указ, подписанный Путиным, касается контрактов с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал президент, в таком случае действующие контракты на поставки из России будут остановлены.

Из документа следует, что желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные счета в той же кредитной организации.

Без газа не оставят

Указ Путина о правилах торговли газом с недружественными странами не означает, что уже 1 апреля кто-либо из европейских клиентов «Газпрома» мгновенно останется без голубого топлива из-за прекращения поставок. По словам собеседника РИА Новости, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях, согласно некоторым контрактам, только во второй половине апреля и мае.

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что главный плюс нового формата будет в том, что поставки газа продолжатся, Россия сохранит экспортную выручку, а европейские потребители не столкнутся с реальным дефицитом газа.

Сейчас их собственные бизнесмены слегка привели в чувство, и после вчерашних телефонных переговоров есть шанс, что они примут российские предложения по переходу на рубли Алексей Гривач заместитель гендиректора ФНЭБ

«С другой стороны, пока процесс перехода не состоялся, и риски негативного сценария сохраняются, поскольку на Западе есть силы, заинтересованные в разрыве энергетических связей здесь и сейчас», — указал эксперт.

Европа не принимает новые правила

Ранее Европейский союз отказался от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер пояснил, что Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7, и позиции, соответственно, совпадают. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

Об отказе принять указанные условия также сообщил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр. В свою очередь премьер Италии Марио Драги отметил, что европейские клиенты продолжат платить России за газ в долларах и евро, переводы оплаты в рубли останутся внутренним делом России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. Он добавил, что Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.

Исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура отметил, что требование России оплачивать газ в рублях является нарушением контракта между экспортером и импортером, так как изменения обычно достигаются по соглашению обеих сторон, а не в одностороннем порядке. Он считает, что переход на рубль может быть осуществлен только в случае согласия импортера. В то же время Сугиура считает переход на рубль маловероятным после того, как с заявлением об отказе выступили страны «Большой семерки». «Это политическое решение», — добавил эксперт.