Россия обязала Европу открыть рублевые счета в Газпромбанке

Путин обязал европейских покупателей газа открыть в Газпромбанке счета в рублях и валюте

Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные счета в той же кредитной организации, следует из «Указа о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», подписанного президентом России Владимиром Путиным.

«Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее — уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ», — говорится в документе.

Из указа следует, что иностранный покупатель переведет деньги на валютный счет — согласно той иностранной валюте, которая значится в контрактах, то есть рассчитываться в рублях изначально не будет. Затем Газпромбанк на основании поручения зарубежного клиента будет сам продавать валюту на Московской бирже. Эти деньги будут зачислены в рублях уже на рублевый счет клиента — их переведут также в рублях на счет российского поставщика.

31 марта Путин заявил, что в случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал он.